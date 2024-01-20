Рейд РДК в брянську область: знищено УРАЛ окупантів
Київ • УНН
Бійці РДК провели рейд у брянській області рф 18 січня, знищивши УРАЛ 4320 та особовий склад противника
Бійці Російського добровольчого корпусу 18 січня провели рейд в брянській області рф, під час якої, як повідомляється, знищили УРАЛ 4320 та особовий склад ворога. Відповідні кадри опублікували в Telegram-каналі РДК, передає УНН.
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"Розвідгрупа РДК знову на Батьківщині. 18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію, під час якої знищили УРАЛ 4320 мо рф та особовий склад прикордонних військ", - ідеться в повідомленні РДК.
Зазначається, що для деяких учасників ця операція стала першою, і тепер вони мають повноправний статус бійців у лавах РДК.
На опублікованому відео видно, що операція була проведена в суземському районі брянської області, бійці РДК виявили вантажівку за допомогою безпілотника, після чого атакували.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 375 270 осіб, 6171 танка та тисяч одиниць іншої військової техніки.