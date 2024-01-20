Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 375 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 375 270 осіб, 6171 танка та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.01.2024 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб,

танків ‒ 6171 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10),

артилерійських систем – 8868 (+14),

РСЗВ – 967 (+1),

засобів ППО ‒ 654 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),

крилатих ракет ‒ 1818 (+0),

кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17),

спеціальної техніки ‒ 1389 (+5).

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