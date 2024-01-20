Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 375 тисяч
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 375 270 осіб особового складу та 6171 танк, а також іншу військову техніку.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 375 270 осіб, 6171 танка та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.01.2024 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб,
- танків ‒ 6171 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10),
- артилерійських систем – 8868 (+14),
- РСЗВ – 967 (+1),
- засобів ППО ‒ 654 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
- підводних човнів - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 1389 (+5).
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