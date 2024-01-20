Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 375 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 375 270 человек, 6171 танка и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 20.01.2024 ориентировочно составляли:

личного состава - около 375 270 (+750) человек,

танков - 6171 (+4),

боевых бронированных машин - 11455 (+10),

артиллерийских систем - 8868 (+14),

РСЗВ - 967 (+1),

средств ППО - 654 (+0),

самолетов - 331 (+0),

вертолетов - 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5),

крылатых ракет - 1818 (+0),

кораблей/катеров - 23 (+0),

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 11848 (+17),

специальной техники - 1389 (+5).

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 вражеских "шахедов"