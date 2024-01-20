Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов

Бойцы Русского добровольческого корпуса 18 января провели рейд в брянской области рф, во время которого, как сообщается, уничтожили УРАЛ 4320 и личный состав врага. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале РДК, передает УНН.

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"Разведгруппа РДК снова на Родине. 18 января наши разведчики провели дерзкую операцию, во время которой уничтожили УРАЛ 4320 мо рф и личный состав пограничных войск", - говорится в сообщении РДК.

Отмечается, что для некоторых участников эта операция стала первой, и теперь они имеют полноправный статус бойцов в рядах РДК.

На опубликованном видео видно, что операция была проведена в суземском районе брянской области, бойцы РДК обнаружили грузовик с помощью беспилотника, после чего атаковали.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 375 270 человек, 6171 танка и тысяч единиц другой военной техники.