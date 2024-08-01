Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп

Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне для предпринимателей будет очень кстати, ведь это будет способствовать развитию бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН нардеп, член экономического комитета Верховной Рады Людмила Буймистер.

Такие изменения были бы очень кстати, и я надеюсь, что НБУ, который на самом деле за это полномасштабное вторжение сделал огромную работу, и надо отдать должное, что они сдержали макроэкономическую стабильность в стране - сейчас надо аккуратно, но постепенно смотреть на либерализацию всех этих валютных ограничений, - отметила Буймистер.

По ее словам, ослабление запрета на конвертирование валютных кредитов будет способствовать развитию бизнеса, который очень нужен сегодня в стране, ведь без экономики и бюджетных поступлений будет очень сложно закрывать потребности на фронте.

По каким-то стратегическим отраслям надо разрешать реструктуризацию валютных кредитов, это 200%. Да и по остальным. Ведь игроки, которые существовали в одних условиях до полномасштабного вторжения - сейчас функционируют в совершенно других условиях. А они являются критическими для функционирования в принципе в стране, - добавила нардеп.

Отметим, эксперты в комментариях УНН говорят, что НБУ не нужно отменять запрет, однако следует позволить банкам в индивидуальном порядке решать вопрос конвертации валютного кредита в гривне. Ведь такие уступки уменьшат риск невозврата таких кредитов.

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко вынужден прибегать к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ «Гулливер». Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы «Гулливера» были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.