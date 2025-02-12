Смягчение валютных ограничений не повлияло на стабильность рынка - НБУ
Киев • УНН
Смягчение валютных ограничений НБУ коснулось менее 10% от общего объема трансграничных переводов. Международные резервы Украины достигли 43 млрд долларов, приблизившись к историческим максимумам.
Национальный банк Украины заявил, что смягчение валютных ограничений не повлекло существенных изменений в работе валютного рынка. Доля переводов, связанных с либерализацией, не превышает 10% от общего объема, а значительная их часть осуществляется за счет собственной валюты бизнеса, пишет УНН.
По данным НБУ, введенные меры валютной либерализации не имели существенного влияния на стабильность валютного рынка и его функционирование. Регулятор утверждает, что доля трансграничных переводов, связанных с этими изменениями, составляла менее 10% от общего объема, при этом около 40% таких операций осуществлялись за счет собственной валюты бизнеса.
В Нацбанке говорят, что отсутствие легальных механизмов перевода средств могло бы привести к их выводу через нелегальные каналы, что усложнило бы контроль за финансовыми потоками и повлияло на международные резервы.
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Зато постепенное и взвешенное ослабление валютных ограничений способствовало сохранению финансовых ресурсов страны и расширило возможности для бизнеса. По итогам января 2025 года международные резервы Украины превысили 43 млрд долларов США, приблизившись к историческим максимумам.
Напомним
Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года внес изменения в действующие валютные ограничения. Он смягчил ряд ограничений и принял меры для противодействия непродуктивному оттоку капитала из Украины.