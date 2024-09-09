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Нацбанк вніс зміни до валютних обмежень: які напрямки зазнають модифікацій

Нацбанк вніс зміни до валютних обмежень: які напрямки зазнають модифікацій

Київ • УНН

 • 16883 перегляди

Нацбанк пом'якшує валютні обмеження для бізнесу та посилює норми проти відпливу капіталу. Зміни стосуються купівлі валюти для покриття викидів CO₂, виплат за перестрахуванням, сплати ПДВ в ЄС та компенсації купонних платежів.

Національний банк України з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. Він пом'якшує низку обмежень та вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.

Пише УНН з посиланням на НБУ.

Пом'якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу

- зазначають у Нацбанку.

Серед напрямів, що зазнають змін:

  • Купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю. Державні підприємства матимуть можливість купувати валюту та переказувати її нерезидентам для придбання квот на покриття або компенсацію викидів вуглекислого газу (CO₂), що виникають внаслідок авіаційної діяльності.

Це сприятиме безперебійним оборонним закупівлям за державними контрактами, забезпечить подальше здійснення авіаційних перевезень за кордоном, а також підтримає українсько-європейське військово-технічне співробітництво. 

  • Виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Зміни дозволяють здійснювати всі необхідні виплати за договорами перестрахування з іноземними ядерними страховими пулами, включаючи бонуси за беззбитковість. Це мінімально вплине на міжнародні резерви, але дозволить Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, забезпечуючи стабільну роботу галузі.

 • Купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС.НБУ дозволить суб'єктам електронної комерції купувати та переказувати валюту за кордон для сплати ПДВ при продажі українських товарів у країни ЄС, за умови їх реєстрації як платників податків у ЄС. Це підтримає малий і середній бізнес, сприяючи виходу на ринок ЄС, і не вплине негативно на міжнародні резерви, оскільки надходження валюти від продажу товарів перевищить витрати на ПДВ. 

• Компенсація сплачених купонних платежів за єврооблігаціями.

  Додатково до вже існуючих можливостей, запроваджених у травні та липні, НБУ дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 09 липня 2024 року (включно). Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви  

- зазначає регулятор.

Нацбанк дозволить валютні операції лише тим підприємствам, які за останні 12 місяців своєчасно повертали валютну виручку від експорту. Це стимулюватиме бізнес дотримуватися правил та допоможе зберегти міжнародні резерви, запобігаючи непродуктивному відтоку капіталу, що важливо для стабільності валютного ринку і поступового послаблення валютних обмежень.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг, зокрема: 

  • Годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном.НБУ вводить щомісячний ліміт у 100 тис. грн на розрахунки за кордоном з платіжних карток, відкритих в іноземній валюті, для покупок коштовностей, металів, годинників та монет. Це відповідає загальному ліміту для карток у національній валюті. Такий захід запроваджено через виявлені спроби обійти обмеження на купівлю банківських металів під час воєнного стану.
  • Операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.НБУ встановлює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на операції за кордоном з платіжних карток, відкритих в іноземній валюті, для сплати комісій за управління нерухомістю та проживання. Ліміт покриває потреби 98% клієнтів банків і допоможе запобігти відтоку капіталу з України.

Нагадаємо 

Національний банк України оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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