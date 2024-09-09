Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям

Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. Он смягчает ряд ограничений и принимает меры для противодействия непродуктивному оттоку капитала из Украины.

Пишет УНН с ссылкой на НБУ.

Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула - отмечают в Нацбанке.

Среди направлений, которые претерпевают изменения:

Покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода. Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее нерезидентам для приобретения квот на покрытие или компенсацию выбросов углекислого газа (CO₂), возникающих в результате авиационной деятельности.

Это будет способствовать бесперебойным оборонным закупкам по государственным контрактам, обеспечит дальнейшее осуществление авиационных перевозок за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество.

Выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Изменения позволяют осуществлять все необходимые выплаты по договорам перестрахования с иностранными ядерными страховыми пулами, включая бонусы за безубыточность. Это минимально повлияет на международные резервы, но позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, обеспечивая стабильную работу отрасли.

- Покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, которые являются субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС.НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить валюту за границу для уплаты НДС при продаже украинских товаров в страны ЕС, при условии их регистрации в качестве налогоплательщиков в ЕС. Это поддержит малый и средний бизнес, способствуя выходу на рынок ЕС, и не повлияет негативно на международные резервы, поскольку поступление валюты от продажи товаров превысит расходы на НДС.

- Компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года до 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или займа от резидента), следовательно, это не будет иметь негативного влияния на международные резервы - отмечает регулятор.

Нацбанк разрешит валютные операции только тем предприятиям, которые за последние 12 месяцев своевременно возвращали валютную выручку от экспорта. Это будет стимулировать бизнес соблюдать правила и поможет сохранить международные резервы, предотвращая непроизводительный отток капитала, что важно для стабильности валютного рынка и постепенного ослабления валютных ограничений.

Усиление ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

Часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.д. за рубежом НБУ вводит ежемесячный лимит в 100 тыс. грн на расчеты за рубежом с платежных карт, открытых в иностранной валюте, для покупок драгоценностей, металлов, часов и монет. Это соответствует общему лимиту для карт в национальной валюте. Такая мера введена из-за выявленных попыток обойти ограничения на покупку банковских металлов во время военного положения.

Операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом НБУ устанавливает ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на операции за рубежом с платежных карт, открытых в иностранной валюте, для уплаты комиссий за управление недвижимостью и проживание. Лимит покрывает потребности 98% клиентов банков и поможет предотвратить отток капитала из Украины.



Напомним

Национальный банк Украины обновил порядок организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.