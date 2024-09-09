Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: какие направления подвергнутся модификациям
Киев • УНН
Нацбанк смягчает валютные ограничения для бизнеса и усиливает нормы против оттока капитала. Изменения касаются покупки валюты для покрытия выбросов CO₂, выплат по перестрахованию, уплаты НДС в ЕС и компенсации купонных платежей.
Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. Он смягчает ряд ограничений и принимает меры для противодействия непродуктивному оттоку капитала из Украины.
Пишет УНН с ссылкой на НБУ.
Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула
Среди направлений, которые претерпевают изменения:
- Покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода. Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее нерезидентам для приобретения квот на покрытие или компенсацию выбросов углекислого газа (CO₂), возникающих в результате авиационной деятельности.
Это будет способствовать бесперебойным оборонным закупкам по государственным контрактам, обеспечит дальнейшее осуществление авиационных перевозок за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество.
- Выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.
Изменения позволяют осуществлять все необходимые выплаты по договорам перестрахования с иностранными ядерными страховыми пулами, включая бонусы за безубыточность. Это минимально повлияет на международные резервы, но позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, обеспечивая стабильную работу отрасли.
- Покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, которые являются субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС.НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить валюту за границу для уплаты НДС при продаже украинских товаров в страны ЕС, при условии их регистрации в качестве налогоплательщиков в ЕС. Это поддержит малый и средний бизнес, способствуя выходу на рынок ЕС, и не повлияет негативно на международные резервы, поскольку поступление валюты от продажи товаров превысит расходы на НДС.
- Компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.
Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года до 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или займа от резидента), следовательно, это не будет иметь негативного влияния на международные резервы
Нацбанк разрешит валютные операции только тем предприятиям, которые за последние 12 месяцев своевременно возвращали валютную выручку от экспорта. Это будет стимулировать бизнес соблюдать правила и поможет сохранить международные резервы, предотвращая непроизводительный отток капитала, что важно для стабильности валютного рынка и постепенного ослабления валютных ограничений.
Усиление ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:
- Часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.д. за рубежом НБУ вводит ежемесячный лимит в 100 тыс. грн на расчеты за рубежом с платежных карт, открытых в иностранной валюте, для покупок драгоценностей, металлов, часов и монет. Это соответствует общему лимиту для карт в национальной валюте. Такая мера введена из-за выявленных попыток обойти ограничения на покупку банковских металлов во время военного положения.
- Операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом НБУ устанавливает ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на операции за рубежом с платежных карт, открытых в иностранной валюте, для уплаты комиссий за управление недвижимостью и проживание. Лимит покрывает потребности 98% клиентов банков и поможет предотвратить отток капитала из Украины.
Напомним
Национальный банк Украины обновил порядок организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.