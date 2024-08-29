В Україні оновили вимоги до проведення операцій із готівкою надавачами платіжних послуг - НБУ
Київ • УНН
Національний банк України оновив порядок касової роботи та платіжних операцій. Встановлено обмеження для суб'єктів господарювання при переказі готівки без відкриття рахунку, але для громадян змін немає.
Національний банк України оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це повідомила пресслужба НБУ, пише УНН.
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Зазначається, що для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку.
У НБУ вказали, що надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання. Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі).
Водночас як зазначили в НБУ, для громадян таких обмежень не встановлено. Громадяни можуть, як і раніше, обирати зручний для них вид переказу та розрахунку з суб’єктами господарювання за послуги чи товари - готівкою, чи безготівково.
Такі норми містить постанова Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 101 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", що набирає чинності з 29 серпня 2024 року.
Крім того, цією постановою Національний банк врегулював питання:
- відповідальності надавачів платіжних послуг перед користувачами під час надання платіжних послуг;
- вилучення з обігу та передавання сумнівних банкнот (монет) фінансовими установами для дослідження Національному банку та зменшення термінів їх проведення.
НБУ оновив порядок ведення касових операцій у нацвалюті29.08.24, 11:54 • 17143 перегляди