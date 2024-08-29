В Украине обновили требования к проведению платежных операций с наличными поставщиками платежных услуг - НБУ

Национальный банк Украины обновил порядок организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для повышения прозрачности платежных операций и предотвращения проведения финансовых операций с наличными, которые имеют высокий риск их вероятного использования с противоправной целью, установлены определенные ограничения при переводе наличных без открытия счета.

В НБУ указали, что поставщики платежных услуг обязаны в обязательном порядке зачислять средства по операциям по переводу наличных без открытия счета на счета субъектов хозяйствования. То есть выдача наличных по переводу без открытия счета для субъектов хозяйствования возможна только с их счетов (после ее предварительного зачисления в безналичной форме).

В то же время как отметили в НБУ, для граждан таких ограничений не установлено. Граждане могут, как и раньше, выбирать удобный для них вид перевода и расчета с субъектами хозяйствования за услуги или товары - наличными или безналично.

Такие нормы содержит постановление Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 101 «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине», которое вступает в силу с 29 августа 2024 года.

Кроме того, этим постановлением Национальный банк урегулировал вопрос:

ответственности поставщиков платежных услуг перед пользователями при предоставлении платежных услуг;

изъятие из обращения и передача сомнительных банкнот (монет) финансовыми учреждениями для исследования Национальному банку и уменьшение сроков их проведения.

НБУ оновив порядок ведення касових операцій у нацвалюті