НБУ обновил порядок ведения кассовых операций в нацвалюте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

29 августа 2024, 08:54  •  1522 просмотра

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Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Изменения направлены на повышение прозрачности платежей и минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине с целью приведения его в соответствие с актуальными требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Национальный банк исключил возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с гражданами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета. То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет субъекта хозяйствования, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными.

В то же время отмечается, что для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности при переводе средств без открытия счета.

Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при осуществлении операций купли-продажи товаров.

Кроме того, Национальный банк:

  • уточнил термин «небанковский предоставитель платежных услуг», исключив из него предоставителей нефинансовых платежных услуг как таких, которые не осуществляют операции, определенные порядком ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине;
  • изменил порядок сдачи наличных коммерческими агентами банков, небанковскими поставщиками платежных услуг и их коммерческими агентами;
  • обязал субъектов хозяйствования для минимизации рисков по сохранности средств обязательно учитывать уровень опасности при самостоятельной перевозке и сдаче ими наличной выручки (наличности) в банк;
  • установил требование к банкам и предприятиям, которым согласно законодательству Украины предоставлено право на инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, определить в договорах с клиентами - субъектами хозяйствования способ сдачи ими наличности и суммы наличности, в случае превышения которых инкассация средств будет обязательной;
  • предоставил возможность субъектам хозяйствования использовать при расчетах наличные средства, полученные ими с платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг;
  • поручил субъектам хозяйствования при предоставлении услуги «наличные на кассе» выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности. Зато изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки;
  • исключил распространение ограничений на наличные расчеты на использование Бюро экономической безопасности Украины наличных средств из фонда расходов для осуществления оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий, следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, созданного в соответствии с Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» (аналогичная норма действует для Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований).

Соответствующие нормы содержит Постановление Правления Национального банка Украины от 23 августа 2024 года №100 "Об утверждении Изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", вступающее в силу с 29 августа 2024 года.

Поставщики платежных услуг, их коммерческие агенты и предприятия, которым согласно законодательству Украины предоставлено право на инкассацию средств, перевозки валютных и других ценностей, будут иметь шесть месяцев переходного периода со дня вступления в силу этого постановления для пересмотра, актуализации, перезаключения и заключения договоров с клиентами в соответствии с новыми требованиями регулятора.

Количество платежных терминалов выросло более чем на 7,1% - НБУ28 августа 2024, 12:40 • 13265 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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