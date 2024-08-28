Количество платежных терминалов выросло более чем на 7,1% - НБУ

Количество активных pos-терминалов в торговых и сервисных сетях также выросло на 7,1%, а пунктов, принимающих платежные карты, - на 7,3%, передает УНН со ссылкой на НБУ.

"Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем выросло на 7,1% (до 480,6 тыс. шт.), а количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, - на 7,3% (до 495,4 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов", - пишут в НБУ.

В первом полугодии 2024 года количество эмитированных платежных карт в Украине выросло до 118,8 миллиона, что на 3% больше, чем в январе этого года.

В то же время росло и количество карт, которые использовались ежемесячно для расходных операций: количество активных карт увеличилось на 2% - с 51,6 миллиона в январе до 52,7 миллиона в июне.

Напомним

За 2023 год было зарегистрировано почти 8 миллионов операций с картами на сумму более 6 миллиардов гривен, а через бесконтактные карты украинцы совершили около 90,0% безналичных операций.