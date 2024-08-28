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Кількість платіжних терміналів зросла на понад 7,1% - НБУ

Кількість платіжних терміналів зросла на понад 7,1% - НБУ

Київ • УНН

 • 14393 перегляди

У першому півріччі 2024 року кількість POS-терміналів в Україні зросла на 7,1%, а пунктів прийому карток - на 7,3%. Кількість емітованих платіжних карток збільшилася на 3% до 118,8 млн, а активних - на 2% до 52,7 млн.

Кількість активних pos-терміналів у торговельних і сервісних мережах також зросла на 7,1%, а пунктів, які приймають платіжні картки, — на 7,3%, передає УНН з посиланням на НБУ.

"Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі в червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 7,3% (до 495,4 тис. шт.). 

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів", - пишуть у НБУ.

У першому півріччі 2024 року кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла до 118,8 мільйона, що на 3% більше, ніж у січні цього року.

Водночас зростала й кількість карток, які використовувалися щомісяця для видаткових операцій: кількість активних карток збільшилася на 2% — з 51,6 мільйона в січні до 52,7 мільйона в червні.

Нагадаємо

За 2023 рік було зареєстровано майже 8 мільйонів операцій з картками на суму понад 6 мільярдів гривень, а через безконтактні картки українці здійснили близько 90,0% безготівкових операцій. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Економіка

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