НБУ оновив порядок ведення касових операцій у нацвалюті

ukenru
13:46 • 27864 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 38846 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 57032 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 89131 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 141895 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182783 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 265060 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166256 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142016 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128332 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 69812 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 41091 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 102246 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 80189 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 65193 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 27929 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 134136 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 265077 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200073 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7262 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 21939 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25156 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30082 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 41091 перегляди
Актуальне
НБУ оновив порядок ведення касових операцій у нацвалюті

НБУ оновив порядок ведення касових операцій у нацвалюті

Київ • УНН

 • 17143 перегляди

Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Зміни спрямовані на підвищення прозорості платежів та мінімізацію використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності.

Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні з метою приведення його у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Національний банк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

Водночас зазначається, що для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухиляння від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

Крім того, Національний банк:

  • уточнив термін "небанківський надавач платіжних послуг", виключивши з нього надавачів нефінансових платіжних послуг як таких, що не здійснюють операції, визначені порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні;
  • змінив порядок здавання готівки комерційними агентами банків, небанківськими надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами;
  • зобов’язав суб’єктів господарювання задля мінімізації ризиків щодо схоронності коштів обов’язково враховувати рівень небезпеки під час самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки (готівки) до банку;
  • встановив вимогу до банків та підприємств, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, визначити в договорах з клієнтами – суб’єктами господарювання спосіб здавання ними готівки та суми готівки, в разі перевищення яких інкасація коштів буде обов’язковою;
  • надав можливість суб’єктам господарювання використовувати під час розрахунків готівкові кошти, отримані ними з платіжних рахунків, відкритих у небанківських надавачів платіжних послуг;
  • доручив суб’єктам господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків;
  • виключив поширення обмежень на готівкові розрахунки на використання Бюро економічної безпеки України готівкових коштів з фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, створеного відповідно до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" (аналогічна норма діє для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань).

Відповідні норми містить Постанова Правління Національного банку України від 23 серпня 2024 року №100 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", що набирає чинності з 29 серпня 2024 року.

Надавачі платіжних послуг, їх комерційні агенти та підприємства, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, матимуть шість місяців перехідного періоду з дня набрання чинності цією постановою для перегляду, актуалізації, переукладання та укладання договорів з клієнтами відповідно до нових вимог регулятора.

Кількість платіжних терміналів зросла на понад 7,1% - НБУ28.08.24, 15:40 • 14393 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01