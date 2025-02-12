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Пом’якшення валютних обмежень не вплинуло на стабільність ринку - НБУ

Пом’якшення валютних обмежень не вплинуло на стабільність ринку - НБУ

Київ • УНН

 • 27323 перегляди

Пом'якшення валютних обмежень НБУ торкнулося менше 10% від загального обсягу транскордонних переказів. Міжнародні резерви України досягли 43 млрд доларів, наблизившись до історичних максимумів.

Національний банк України заявив, що пом’якшення валютних обмежень не спричинило суттєвих змін у роботі валютного ринку. Частка переказів, пов’язаних із лібералізацією, не перевищує 10% від загального обсягу, а значна їх частина здійснюється за рахунок власної валюти бізнесу, пише УНН.

За даними НБУ, запроваджені заходи валютної лібералізації не мали суттєвого впливу на стабільність валютного ринку та його функціонування. Регулятор стверджує, що частка транскордонних переказів, пов’язаних із цими змінами, становила менше 10% від загального обсягу, при цьому близько 40% таких операцій здійснювалися за рахунок власної валюти бізнесу.

У Нацбанку кажуть, що відсутність легальних механізмів переказу коштів могла б призвести до їхнього виведення через нелегальні канали, що ускладнило б контроль за фінансовими потоками та вплинуло на міжнародні резерви.

У січні цього року інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі - Держстат11.02.25, 22:56 • 70766 переглядiв

Натомість поступове та зважене послаблення валютних обмежень сприяло збереженню фінансових ресурсів країни та розширило можливості для бізнесу. За підсумками січня 2025 року міжнародні резерви України перевищили 43 млрд доларів США, наблизившись до історичних максимумів.

Нагадаємо 

Національний банк України з 10 вересня 2024 року вніс зміни до діючих валютних обмежень. Він пом'якшив низку обмежень та вжив заходи для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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