СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024

Российские и белорусские спортсмены по верховой езде не смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года даже в качестве нейтральных спортсменов. Об этом говорится в заявлении Международной федерации конного спорта, которое цитирует Reuters, передает УНН.

Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет одобрил участие россиян и белорусов, которые квалифицируются в своем виде спорта на Олимпиаду 2024 года как нейтральные без флагов, эмблем и гимнов.

Россиянам и белорусам изначально было запрещено участвовать в международных соревнованиях после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, для чего Беларусь использовалась как плацдарм.

Международная федерация конного спорта (FEI) с прошлого года запретила российским и белорусским спортсменам, лошадям и официальным лицам участвовать в своих мероприятиях.

"Согласно Олимпийской квалификационной системе для конного спорта, индивидуальная квалификация обеспечивается олимпийским рейтингом FEI... с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года", - сообщила FEI в четверг.

"Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024".

россиян допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе