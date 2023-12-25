СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024
Киев • УНН
Российские и белорусские спортсмены по конному спорту отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Международная федерация конного спорта (FEI).
Российские и белорусские спортсмены по верховой езде не смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года даже в качестве нейтральных спортсменов. Об этом говорится в заявлении Международной федерации конного спорта, которое цитирует Reuters, передает УНН.
Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет одобрил участие россиян и белорусов, которые квалифицируются в своем виде спорта на Олимпиаду 2024 года как нейтральные без флагов, эмблем и гимнов.
Россиянам и белорусам изначально было запрещено участвовать в международных соревнованиях после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, для чего Беларусь использовалась как плацдарм.
Международная федерация конного спорта (FEI) с прошлого года запретила российским и белорусским спортсменам, лошадям и официальным лицам участвовать в своих мероприятиях.
"Согласно Олимпийской квалификационной системе для конного спорта, индивидуальная квалификация обеспечивается олимпийским рейтингом FEI... с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года", - сообщила FEI в четверг.
"Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024".
россиян допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе29 сентябрь 2023, 12:39 • 314954 просмотра
СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024
Российские и белорусские спортсмены по конному спорту отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Международная федерация конного спорта (FEI).
В Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы - глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.
Сумщина: на Рождество россияне обстреляли две громады
Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, вызвав 15 взрывов, а также атаковали с помощью беспилотника; вражеский беспилотник был сбит, а боеголовка ракеты найдена.
Насиловал 12-летнюю девочку: будут судить жителя прифронтового села в Донецкой области
Мужчину из Донецкой области обвиняют в неоднократном изнасиловании 12-летней дочери своей сожительницы; преступления были выявлены после того, как жертву поместили в приемную семью.
Малышей-основателей Киева переодели к Рождеству
Скульптуры легендарных основателей Киева одеты как ангелы на Рождество, а один из них символически одет как энергетик, чтобы почтить их труд.
Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков
Зеленский похвалил украинскую противовоздушную оборону, заявив, что до Рождества было сбито почти 30 беспилотников и российских самолетов, подчеркнув растущую силу Украины и необходимость для вражеских пилотов пересмотреть свое участие.
Рождественский подарок: в Нацгвардии показали боевую работу бойцов роты ударных беспилотников
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику на востоке и юге, рота беспилотников также ликвидировала различную военную технику и личный состав.
Днепропетровщина: россияне били по Никополю из артиллерии, и пустили одну ракету по Криворожью
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Криворожским районом, жертв в результате предыдущего артиллерийского обстрела в Никополе нет.
В Воздушных силах зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одессы
Боевые беспилотники "Шахеды" направляются в Одессу. В Воздушных силах призывают одесситов пройти в укрытие.
Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку
российские войска усилили штурмы Авдеевки, начав третью волну наступления, используя военную технику, несмотря на плохие погодные условия.