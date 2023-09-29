россиян допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские паралимпийцы смогут выступать индивидуально как нейтральные спортсмены на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение приняла 29 сентября Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), пишет УНН.
Детали
Указано, что частично приостановлено членство национального паралимпийского комитета рф за нарушение своих конституционных обязательств по членству.
"Члены МПК проголосовали 90-56 за предложение о частичном приостановлении деятельности НПК россии (шесть членов воздержались). Это решение было принято после того, как члены сначала проголосовали против предложения о полной остановке членства НПК россии 74 голосами против 65 (при 13 воздержавшихся). Для принятия предложения нужно 50% + 1 результат всех поданных голосов", - говорится в сообщении.
В результате решения Генеральной ассамблеи права членства НПК россии, как сообщается, прекращаются на два года (при условии пересмотра на следующей очередной Генеральной ассамблее), за исключением того, что "ее спортсмены (и связанный с ними вспомогательный персонал) будут иметь право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе (это означает отсутствие команд) на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и региона, а также санкционированных соревнованиях по шести видам спорта, в которых МПК выступает как международная федерация". В каждом случае это возможно при условии соблюдения спортсменами и вспомогательным персоналом условий участия, установленных Руководящим советом МПК, указали в Комитете.
НПК россии, как отмечается, также не разрешается организовывать какие-либо спортивные мероприятия/соревнования с участием других членов МПК.
Позже сегодня Генеральная ассамблея МПК, как сообщается, обсудит статус членства НПК беларуси.
НПК россии имеет право обжаловать решение Генеральной ассамблеи МПК в Независимом апелляционном трибунале МПК.
Дополнение
Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024.