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Президент МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет розробив формулу, згідно з якою участь російських і білоруських спортсменів у Олімпійських іграх-2024 буде можливою в нейтральному статусі за умови, якщо вони не підтримують війну рф проти України та не пов'язані з військовими своїх країн. Про це в інтерв'ю CNBC заявив президент МОК Томас Бах, повідомляє УНН.

Цитата

"Я не думаю, що остаточне рішення буде прийнято через кілька днів. Ми це бачимо з рекомендаціями, які ми надаємо міжнародним федераціям, тобто жодних команд, жодних гімнів, жодних прапорів, жодних національних символік росії, білорусі.

Водночас ми даємо можливість спортсменам, які не підтримують війну та які не пов’язані з військовими або іншими службами, змагатися як суто індивідуальні та нейтральні спортсмени, а не як представники своєї країни", - сказав Бах.

Деталі

Він зауважив, що це система, яку МОК вже застосовував на чемпіонатах світу, континентальних чемпіонатах, кубках світу. Разом з тим президент додав, що українська сторона "не на 100%" задоволена цим рішенням, але "прийняла" його.

"Це можливість для українських спортсменів пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри та мати те, чого ми всі хочемо – сильну українську команду в Парижі 2024", - резюмував він.

Крім цього, Бах сказав, що відповідне рішення відповідає цінностям МОК: "З одного боку у нас російський уряд, який хоче, щоб ми ігнорували війну. З іншого боку - український уряд, який сказав: "Треба повністю ізолювати всіх з російськими паспортами". І те, і інше неможливо з огляду на наші цінності. І те, і інше неможливо через права людини, Олімпійську хартію".

Підсумовуючи, Бах зауважив, що завдяки цій формулі МОК планує "захистити права людини цих окремих спортсменів, але і покарати російську державу", а також "бути солідарними з українцями, підтримати українських спортсменів у прагненні продовжувати жити своєю мрією".

Нагадаємо

19 липня МОК позбавив Велику Британію права на проведення кваліфікаційних турнірів з нових олімпійських видів спорту на Олімпіаду-2024. Причина - позиція британського уряду щодо російських та білоруських спортсменів.

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