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росіян допустили до Паралімпіади-2024 у нейтральному статусі

росіян допустили до Паралімпіади-2024 у нейтральному статусі

Київ • УНН

 • 315239 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські паралімпійці зможуть виступати індивідуально як нейтральні спортсмени на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Таке рішення ухвалила 29 вересня Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), пише УНН.

Деталі

Вказано, що частково призупинено членство національного паралімпійського комітету рф за порушення своїх конституційних зобов’язань щодо членства.

"Члени МПК проголосували 90-56 за пропозицію про часткове зупинення діяльності НПК росії (шість членів утрималися). Це рішення було ухвалено після того, як члени спочатку проголосували проти пропозиції про повне зупинення членства НПК росії 74 голосами проти 65 (при 13 тих, хто утримався). Для ухвалення пропозиції потрібно 50% + 1 результат усіх поданих голосів", - ідеться у повідомленні.

У результаті рішення Генеральної асамблеї права членства НПК росії, як повідомляється, припиняються на два роки (за умови перегляду на наступній черговій Генеральній асамблеї), за винятком того, що "її спортсмени (і пов'язаний з ними допоміжний персонал) матимуть право брати участь у індивідуальному та нейтральному статусі (це означає відсутність команд) на Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та регіону, а також санкціонованих змаганнях з шести видів спорту, в яких МПК виступає як міжнародна федерація". У кожному випадку це можливо за умови дотримання спортсменами та допоміжним персоналом умов участі, встановлених Керівною радою МПК, вказали в Комітеті.

НПК росії, як зазначається, також не дозволяється організовувати будь-які спортивні заходи/змагання за участю інших членів МПК.

Згодом сьогодні Генеральна асамблея МПК, як повідомляється, обговорить статус членства НПК білорусі.

НПК росії має право оскаржити рішення Генеральної асамблеї МПК у Незалежному апеляційному трибуналі МПК.

Доповнення

Президент МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024.

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