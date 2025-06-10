СМИ: МИД Израиля опроверг заявление посла о передаче Украине систем Patriot

МИД Израиля официально дезавуировал заявления посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в интервью, в котором он заявил, что Израиль передал Украине системы Patriot, сообщает Ynet, пишет УНН.

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На запрос Ynet в МИД Израиля заявили: "Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot".

Насколько известно, россия требовала от Израиля разъяснений по поводу заявлений Бродского, отметило издание.

Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США - посол