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СМИ: МИД Израиля опроверг заявление посла о передаче Украине систем Patriot

Киев • УНН

 • 1932 просмотра

МИД Израиля официально дезавуировал слова посла в Украине о передаче систем Patriot. В ведомстве подчеркнули, что Израиль не передавал Украине эти системы.

СМИ: МИД Израиля опроверг заявление посла о передаче Украине систем Patriot

МИД Израиля официально дезавуировал заявления посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в интервью, в котором он заявил, что Израиль передал Украине системы Patriot, сообщает Ynet, пишет УНН.

Детали

На запрос Ynet в МИД Израиля заявили: "Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot".

Насколько известно, россия требовала от Израиля разъяснений по поводу заявлений Бродского, отметило издание.

Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США - посол09.06.25, 18:17 • 3082 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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