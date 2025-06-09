Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США - посол

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль передал системы Patriot Украине. Об этом Бродский сказал в интервью Маричке Довбенко, передает УНН.

Михаэль Бродский сказал, что речь идет о зенитно-ракетных системах средней и большой дальности Patriot, которые Израиль получил от США и подтвердил, что эти системы ПВО сейчас находятся в Украине.

Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда