Израиль передал Украине системы Patriot, полученные от США - посол
Киев • УНН
Посол Израиля заявил, что передал Украине зенитно-ракетные системы Patriot средней и большой дальности, которые Израиль получил от США в начале 90-х годов.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль передал системы Patriot Украине. Об этом Бродский сказал в интервью Маричке Довбенко, передает УНН.
Детали
Михаэль Бродский сказал, что речь идет о зенитно-ракетных системах средней и большой дальности Patriot, которые Израиль получил от США и подтвердил, что эти системы ПВО сейчас находятся в Украине.
Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда
Справка
Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) – зенитно-ракетная система средней и большой дальности, разработанная в США компанией Raytheon. Впервые принята на вооружение в 1980-х годах. Система предназначена для обнаружения, сопровождения и перехвата аэродинамических целей (самолетов, крылатых ракет) и баллистических ракет.
Комплекс обладает высокой эффективностью против российских баллистических ракет, в частности "Кинжалов", которые ранее считались "неуязвимыми" для ПВО.