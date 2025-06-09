Ізраїль передав Україні системи Patriot, отримані від США - посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль передав системи Patriot Україні. Про це Бродський сказав в інтерв'ю Марічці Довбенко, передає УНН.

Міхаель Бродський сказав, що йдеться про зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності Patriot, які Ізраїль отримав від США і підтвердив, що ці системи ППО зараз знаходяться в Україні.

Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда