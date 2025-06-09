Ізраїль передав Україні системи Patriot, отримані від США - посол
Київ • УНН
Посол Ізраїлю заявив, що передав Україні зенітно-ракетні системи Patriot середньої та великої дальності, які Ізраїль отримав від США на початку 90-х років.
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль передав системи Patriot Україні. Про це Бродський сказав в інтерв'ю Марічці Довбенко, передає УНН.
Деталі
Міхаель Бродський сказав, що йдеться про зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності Patriot, які Ізраїль отримав від США і підтвердив, що ці системи ППО зараз знаходяться в Україні.
Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда
Довідка
Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) – зенітно-ракетна система середньої та великої дальності, розроблена у США компанією Raytheon. Вперше прийнята на озброєння у 1980-х роках.Система призначена для виявлення, супроводу та перехоплення аеродинамічних цілей (літаків, крилатих ракет) та балістичних ракет.
Комплекс має високу ефективність проти російських балістичних ракет, зокрема "Кинджалів", які раніше вважалися "невразливими" для ППО.