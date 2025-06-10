ЗМІ: МЗС Ізраїлю спростувало заяву посла про передачу Україні систем Patriot
Київ • УНН
МЗС Ізраїлю офіційно дезавуювало слова посла в Україні про передачу систем Patriot. У відомстві наголосили, що Ізраїль не передавав Україні ці системи.
МЗС Ізраїлю офіційно дезавуювало заяви посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю, в якому він заявив, що Ізраїль передав Україні системи Patriot, повідомляє Ynet, пише УНН.
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На запит Ynet у МЗС Ізраїлю заявили: "Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot".
Наскільки відомо, росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв Бродського, зазначило видання.
Ізраїль передав Україні системи Patriot, отримані від США - посол09.06.25, 18:17 • 3086 переглядiв