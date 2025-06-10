ЗМІ: МЗС Ізраїлю спростувало заяву посла про передачу Україні систем Patriot

МЗС Ізраїлю офіційно дезавуювало заяви посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю, в якому він заявив, що Ізраїль передав Україні системи Patriot, повідомляє Ynet, пише УНН.

Деталі

На запит Ynet у МЗС Ізраїлю заявили: "Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot".

Наскільки відомо, росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяв Бродського, зазначило видання.

Ізраїль передав Україні системи Patriot, отримані від США - посол