Смертоносные лавины в Гималаях: число погибших увеличилось до 11
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В четверг в контролируемой Индией части Кашмира сошло несколько снежных лавин, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, подтвердили в пятницу местные чиновники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
“Погибли по меньшей мере 11 человек... Спасатели обнаружили тела семерых погибших в местном полицейском участке”, — говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось о 9 погибших.
Местные спасатели пытаются раскопать засыпаное снегом место, чтобы найти выживших.
Снегопад отрезал регион от мира, став причиной остановки работы аэропорта и закрытия дорог.
Напомним, под влиянием сильного похолодания и низкого атмосферного давления в регионе Канто в Японии 9 февраля прошло снегопады, в результате чего были отменены более ста авиарейсов.
Как сообщал УНН, в понедельник, 11 февраля, в горах и на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.