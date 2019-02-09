Снігопади в Японії спровокували масову відміну авіарейсів

"Під впливом сильного похолодання і низького атмосферного тиску в регіоні Канто в Японії в суботу пройшли снігопади, в результаті чого були скасовані більше ста авіарейсів", - пише видання.

За інформацією, що надійшла, снігопади важко позначилися на транспорті в регіоні. Крім скасування сотні рейсів в аеропортах Наріта і Ханеда, негода також спричинила затримку багатьох рейсів. У регіоні Канто було призупинено рух по деяких ділянках залізниць, а за іншими маршрутами - знижена швидкість руху поїздів і скорочено кількість рейсів.

Сніговий покрив спостерігається в префектурах Тіба і Ібаракі, і навіть в центрі Токіо вперше цієї зими випав сніг. Снігопади також вплинули на дорожній транспорт у цих районах.

За прогнозом Японського метеорологічного агентства, в неділю в регіоні Канто пройдуть снігопади, в деяких гірських районах за добу випаде 15 сантиметрів снігу.

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