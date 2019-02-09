Сильний снігопад став причиною смертоносної лавини у Гімалаях

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Два дні сильного снігопаду викликали лавини у гімалайському регіоні Кашміру, що перебуває під управлінням Індії, у результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.