Сильний снігопад став причиною смертоносної лавини у Гімалаях
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Два дні сильного снігопаду викликали лавини у гімалайському регіоні Кашміру, що перебуває під управлінням Індії, у результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.
Місцеві рятувальники намагаються розкопати засипане снігом місце, аби знайти тих, хто вижив.
Снігопад відрізав регіон від світу, ставши причиною зупинки роботи аеропорту і закриття доріг.
Нагадаємо, під впливом сильного похолодання і низького атмосферного тиску в регіоні Канто в Японії 9 лютого пройшли снігопади, в результаті чого були скасовані більше ста авіарейсів.