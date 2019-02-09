Сильный снегопад стал причиной смертоносной лавины в Гималаях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Два дня сильного снегопада вызвали лавины в гималайском регионе Кашмира, находящегося под управлением Индии, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
Местные спасатели пытаются раскопать засыпанное снегом место, чтобы найти выживших.
Снегопад отрезал регион от мира, став причиной остановки работы аэропорта и закрытия дорог.
Напомним, под влиянием сильного похолодания и низкого атмосферного давления в регионе Канто в Японии 9 февраля прошли снегопады, в результате чего были отменены более ста авиарейсов.