У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У неділю, 11 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який “дрейфував” за 200 метрів від берега.
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