У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

“11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який “дрейфував” за 200 метрів від берега.

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