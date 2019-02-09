В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В воскресенье, 11 февраля, в горах и на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“11 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Киеве спасатели сняли со льдины рыбака в, который “дрейфовал” в 200 метрах от берега.
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