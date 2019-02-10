Смертоносні лавини у Гімалаях: кількість загиблих збільшилась до 11
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У четвер в контрольованій Індією частині Кашміру зійшло кілька снігових лавин, в результаті чого загинули щонайменше 11 осіб, підтвердили в п'ятницю місцеві чиновники. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
“Загинули щонайменше 11 осіб... Рятувальники виявили тіла сімох загиблих у місцевому поліцейському відділку”, — йдеться у повідомленні видання.
Раніше повідомлялось про 9 загиблих.
Місцеві рятувальники намагаються розкопати засипане снігом місце, аби знайти тих, хто вижив.
Снігопад відрізав регіон від світу, ставши причиною зупинки роботи аеропорту і закриття доріг.
Нагадаємо, під впливом сильного похолодання і низького атмосферного тиску в регіоні Канто в Японії 9 лютого пройшли снігопади, в результаті чого були скасовані понад ста авіарейсів.
Як повідомляв УНН, у понеділок, 11 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека.