Смертоносні лавини у Гімалаях: кількість загиблих збільшилась до 11

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У четвер в контрольованій Індією частині Кашміру зійшло кілька снігових лавин, в результаті чого загинули щонайменше 11 осіб, підтвердили в п'ятницю місцеві чиновники. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

“Загинули щонайменше 11 осіб... Рятувальники виявили тіла сімох загиблих у місцевому поліцейському відділку”, — йдеться у повідомленні видання.

Раніше повідомлялось про 9 загиблих.

Місцеві рятувальники намагаються розкопати засипане снігом місце, аби знайти тих, хто вижив.

Снігопад відрізав регіон від світу, ставши причиною зупинки роботи аеропорту і закриття доріг.

Нагадаємо, під впливом сильного похолодання і низького атмосферного тиску в регіоні Канто в Японії 9 лютого пройшли снігопади, в результаті чого були скасовані понад ста авіарейсів.

Як повідомляв УНН, у понеділок, 11 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека.

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