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Смертность от COVID-19 за неделю в мире выросла на 7% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 22356 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во всем мире в течение прошлой недели по 6 февраля количество новых случаев COVID-19 снизилось на 17%, а количество новых летальных исходов выросло на 7% по сравнению с показателем неделей ранее. Об этом сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, пишет УНН.

Цитата:

"Во всем мире за неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года количество новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 17% по сравнению с числом, зарегистрированным на предыдущей неделе, а количество новых летальных случаев увеличилось на 7%", - сообщили в ВОЗ.

Детали

В шести регионах ВОЗ, как указано, было зарегистрировано более 19 миллионов новых случаев "ковида" и чуть меньше 68 тысяч новых случаев смерти. По состоянию на 6 февраля 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 392 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 5,7 миллиона случаев смерти.

На уровне стран наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в США (1 874 006 новых случаев, снижение на 50%), Франции (1 738 189 новых случаев, снижение на 26%), Германии (1 285 375 новых случаев, рост на 22%), Бразилии (1 241 025 новых случаев, как и на предыдущей неделе) и Индии (1 095 616 новых случаев, снижение на 41%).

Наибольшее количество новых летальных случаев было зарегистрировано в США (14 090 новых смертей, снижение на 15%), Индии (7 888 новых смертей, рост на 69%), Российской Федерации (4 686 новых смертей, аналогично предыдущему показателю за неделю), Бразилии (4 610 новых смертей, рост на 39%) и Мексике (2 910 новых смертей, рост на 48%).

Текущая глобальная эпидситуация по SARS-CoV-2 характеризуется быстрым глобальным распространением варианта Omicron, добавили в ВОЗ.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,38 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 февраля, - более 38 тысяч, что больше, чем накануне.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по числу смертей от COVID-19.

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