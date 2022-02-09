Смертність від COVID-19 за тиждень у світі зросла на 7% - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У всьому світі протягом минулого тижня по 6 лютого кількість нових випадків COVID-19 знизилася на 17%, а кількість нових летальних випадків зросла на 7% у порівнянні з показником тижнем раніше. Про це повідомляє ВООЗ у щотижневому епідеміологічному бюлетені, пише УНН.
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"У всьому світі за тиждень з 31 січня по 6 лютого 2022 року кількість нових випадків захворювання на COVID-19 знизилася на 17% порівняно з зареєстрованим на попередньому тижні, а кількість нових летальних випадків збільшилася на 7%", - повідомили у ВООЗ.
Деталі
У шести регіонах ВООЗ, як вказано, було зареєстровано понад 19 мільйонів нових випадків та трохи менше 68 тисяч нових випадків смерті. Станом на 6 лютого 2022 року у всьому світі було зареєстровано понад 392 мільйони підтверджених випадків захворювання та понад 5,7 мільйона випадків смерті.
На рівні країн найбільша кількість нових випадків була зареєстрована у США (1 874 006 нових випадків, зниження на 50%), Франції (1 738 189 нових випадків, зниження на 26%), Німеччині (1 285 375 нових випадків, зростання на 22%), Бразилії (1 241 025 нових випадків, як і на попередньому тижні) та Індії (1 095 616 нових випадків, зниження на 41%).
Найбільша кількість нових летальних випадків була зареєстрована у США (14 090 нових смертей, зниження на 15%), Індії (7 888 нових смертей, зростання на 69%), Російській Федерації (4 686 нових смертей, аналогічно до попереднього показника за тиждень), Бразилії (4 610 нових смертей, зростання на 39%) та Мексиці (2 910 нових смертей, зростання на 48%).
Поточна глобальна епідситуація щодо розповсюдження SARS-CoV-2 характеризується швидким глобальним поширенням варіанта Omicron, додали у ВООЗ.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,38 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 лютого, - понад 38 тисяч, що більше, ніж напередодні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.