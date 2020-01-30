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Смертельный коронавирус: регионы будут отчитываться Минздраву относительно необходимости средств индивидуальной защиты

Киев • УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на уровне Министерства здравоохранения состоится заседание оперативного штаба. Кроме того, регионы будут отчитываться по своим потребностям в средствах индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Смертельный коронавирус: регионы будут отчитываться Минздраву относительно необходимости средств индивидуальной защиты

"Сегодня на уровне Минздрава состоится заседание оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболевания, что вызвано новым коронавирусом. В том числе будут рассмотрены обновленные потребности регионов и областных лабораторных центров в средствах индивидуальной защиты", - сказал Кузин.

По его словам, уже собрана некоторая информация, которая свидетельствует о хорошей обеспеченности регионов средствами индивидуальной защиты.

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"Дополнительная потребность сможет уже быть сегодня сформирована и в дальнейшем, в случае необходимости, проведено дополнительные ее закупки", - отметил Кузин.

Напомним, по информации Минздрава, обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в отделениях интенсивной терапии в Украине составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии.

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