У МОЗ оцінили забезпеченість України респіраторами у відділеннях інтенсивної терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Забезпеченість респіраторами високого та середнього класу у відділеннях інтенсивної терапії в Україні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров.
"Забезпеченість респіраторами високого та середнього класу в Україні на сьогоднішній день становить в середньому 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії", - сказав Сергій Добров.
Він також додав, що ліжок інтенсивної терапії на сьогоднішній день є 5581.
Нагадаємо, в КМДА повідомили, що Київ готовий до коронавірусу.
В кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.