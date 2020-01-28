В Минздраве оценили обеспеченность Украины респираторами в отделениях интенсивной терапии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в отделениях интенсивной терапии в Украине составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации касательно коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров.
"Обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в Украине на сегодняшний день составляет в среднем 0,62 на одну койку интенсивной терапии", - сказал Сергей Добров.
Он также добавил, что коек интенсивной терапии на сегодняшний день есть 5581.
Напомним, в КГГА сообщили, что Киев готов к коронавирусу.
В конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.