В Минздраве оценили обеспеченность Украины респираторами в отделениях интенсивной терапии

"Обеспеченность респираторами высокого и среднего класса в Украине на сегодняшний день составляет в среднем 0,62 на одну койку интенсивной терапии", - сказал Сергей Добров.

Он также добавил, что коек интенсивной терапии на сегодняшний день есть 5581.

Напомним, в КГГА сообщили, что Киев готов к коронавирусу.

В конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.