Київ готовий до коронавірусу - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Київ з організаційної точки зору готовий до корнавірусу, проте у столиці жодного випадку наразі не зафіксовано. Про це під час брифінгу щодо епідеміологічної ситуації та показників захворюваності на грип та ГРВІ у Києві повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
"На щастя, на сьогодні не зареєстровано у Києві жодного випадку хвороби на коронавірус. Місто повністю готове і організаційно, і технічно, і технологічно для того, щоб дати відповідь на виклик в частині грипу і гострих респіраторних захворювань, до яких відноситься і коронавірус", - зазначив він.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 100 людей.
Як повідомлялося раніше, у кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.