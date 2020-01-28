Киев готов к коронавирусу - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Киев с организационной точки зрения готов к корнавирусу, однако в столице ни одного случая пока не зафиксировано. Об этом во время брифинга относительно эпидемиологической ситуации и показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
"К счастью, на сегодняшний день не зарегистрировано в Киеве ни одного случая болезни коронавирусом. Город полностью готов и организационно, и технически, и технологически для того, чтобы дать ответ на вызов в части гриппа и острых респираторных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - отмечу он.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 100 человек.
Как сообщалось ранее, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.