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Смертельний коронавірус: регіони звітуватимуть МОЗ щодо потреб у засобах індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні на рівні Міністерства охорони здоров’я відбудеться засідання оперативного штабу. Окрім того, регіони будуть звітувати щодо своїх потреб у засобах індивідуального захисту від коронавірусу. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Смертельний коронавірус: регіони звітуватимуть МОЗ щодо потреб у засобах індивідуального захисту

“Сьогодні на рівні МОЗ відбудеться засідання оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювання, що спричинене новим коронавірусом. У тому числі будуть розглянути оновлені потреби регіонів та обласних лабораторних центрів у засобах індивідуального захисту”, — сказав Кузін.

За його словами, вже зібрана деяка інформація, яка свідчить про непогану забезпеченість регіонів засобами індивідуального захисту.

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“Додаткова потреба зможе вже бути сьогодні сформована і в подальшому, у випадку необхідності, проведено додатково її закупівлі”, — зазначив Кузін.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, забезпеченість респіраторами високого та середнього класу у відділеннях інтенсивної терапії в Україні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії.

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