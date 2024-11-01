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Смертельный обвал на вокзале в Сербии: количество пострадавших возросло до 13 человек

Смертельный обвал на вокзале в Сербии: количество пострадавших возросло до 13 человек

Киев  •  УНН

20:27 • 4271 просмотра

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На железнодорожном вокзале в Нови-Саде обвалился бетонный навес, погибли 13 человек, еще 30 ранены. Власти объявили трехдневный траур и расследуют причины трагедии на вокзале 1964 года постройки.

В Сербии увеличилось количество пострадавших до 13 человек после трагедии на вокзале. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

На железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад произошел обвал бетонного навеса, что привело к гибели 13 человек и ранениям еще у 30.

Инцидент произошел в момент, когда под навесом находилось много людей, которые сидели на скамейках в зоне ожидания, сообщают местные издания. Сейчас власти выясняют обстоятельства происшествия, а доступ к вокзалу ограничен.

Здание вокзала, возведенное еще в 1964 году, недавно прошло капитальный ремонт, однако конструкция бетонного навеса не подлежала обновлению, уточнили в пресс-службе сербских железнодорожных структур.

Местные власти объявили в Нови-Саде трехдневный траур, а 2 ноября запланирован общенациональный день скорби.

Трагический обвал крыши на вокзале в Сербии: по меньшей мере 8 погибших1 ноября 2024, 14:56 • 15438 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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