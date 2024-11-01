Трагический обвал крыши на вокзале в Сербии: по меньшей мере 8 погибших
Киев • УНН
На железнодорожной станции в городе Нови-Сад обвалилась крыша, в результате чего погибли 8 человек, еще двое ранены. На месте работают 80 спасателей и тяжелая техника, два человека остаются под завалами живыми.
На железнодорожной станции в городе Нови-Сад обвалилась крыша, в результате чего погибли 8 человек, еще двое получили ранения, сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Вица Дачич в телевизионном заявлении. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Местные СМИ сообщают, что, возможно, десятки людей получили ранения.
Мэрия города признала факт инцидента, но не сообщила, сколько людей пострадало.
Местные телеканалы показали, как на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в частности медики, которые готовили носилки неподалеку. Два больших экскаватора для разбора завалов также стояли перед зданием вокзала.
«Это чрезвычайно сложная спасательная операция, которая продлится еще несколько часов. У нас работают около 80 спасателей из нескольких городов и тяжелая техника», - сказал Дачич, добавив, что еще два человека находятся под завалами, но живы.
Новостной канал N1 сообщил, что отправление поездов со станции, расположенной в 70 километрах (43 милях) к северо-западу от столицы Белграда, было приостановлено.
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