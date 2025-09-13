Смертельная авария фуникулера в Лиссабоне: эксперты выяснили причины катастрофы

Причиной схода с рельсов фуникулера Glória в Лиссабоне 3 сентября, в результате чего погибли 16 человек, могло стать то, что шесть лет назад стальной трос заменили на другой, но систему крепления оставили неизменной. Об этом сообщает Expresso, информирует УНН.

Детали

По данным экспертов Института высших технических исследований и инженеров, со временем материал мог ослабнуть в точке крепления из-за нагрева, вибрации и деформации, что и привело к катастрофе.

Все, что могло пойти не так с фуникулером Glória, пошло не так. Трос ослаб, тормоза не сработали, а вагон не выдержал удара и был полностью уничтожен на скорости 60 км/ч. - говорится в статье.

Отмечается, что Государственная транспортная компания, отвечавшая за техническое обслуживание, должна была проверить новую систему после замены троса, однако этого не сделала. Кроме того, ночная инспекция, которую компания якобы провела за 18 часов до аварии, вызывает серьезные сомнения, ведь описанные в отчете работы требовали значительно больше времени, чем было указано.

Предварительный отчет Бюро по предупреждению и расследованию авиа- и железнодорожных аварий подтвердил, что трос ослаб именно в точке крепления к верхней части кабины. Речь идет не об обрыве, а о пластической деформации. Окончательные выводы должны обнародовать через 45 дней.

Напомним

3 сентября в столице Португалии Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло 16 человек.

Позже стало известно, что среди погибших был гражданин Украины 1971 года рождения.

Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне