Смертельна аварія фунікулера у Лісабоні: експерти з'ясували причини катастрофи
Київ • УНН
Причиною сходження з рейок фунікулера Glória у Лісабоні 3 вересня, що призвело до загибелі 16 людей, могла бути заміна сталевого троса шість років тому без зміни системи кріплення. Експерти вважають, що матеріал ослаб у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію.
Причиною сходження з рейок фунікулера Glória у Лісабоні 3 вересня, внаслідок чого загинули 16 людей, могло стати те, що шість років тому сталевий трос замінили на інший, але систему кріплення залишили незмінною. Про це повідомляє Expresso, інформує УНН.
Деталі
За даними експертів Інституту вищих технічних досліджень та інженерів, з часом матеріал міг ослабнути у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію, що й призвело до катастрофи.
Все, що могло піти не так з фунікулером Glória, пішло не так. Трос ослаб, гальма не спрацювали, а вагон не витримав удару та був повністю знищений на швидкості 60 км/год.
Зазначається, що Державна транспортна компанія, яка відповідала за технічне обслуговування, мала перевірити нову систему після заміни троса, однак цього не зробила. Крім того, нічна інспекція, яку компанія нібито провела за 18 годин до аварії, викликає серйозні сумніви, адже описані у звіті роботи потребували значно більше часу, ніж було вказано.
Попередній звіт Бюро з попередження та розслідування авіа- й залізничних аварій підтвердив, що трос ослаб саме у точці кріплення до верхньої частини кабіни. Йдеться не про обрив, а про пластичну деформацію. Остаточні висновки мають оприлюднити через 45 днів.
Нагадаємо
3 вересня у столиці Португалії Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло 16 людей.
Пізніше стало відомо, що серед загиблих був громадянин України 1971 року народження.
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні04.09.25, 02:48 • 62450 переглядiв