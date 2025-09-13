Смертельна аварія фунікулера у Лісабоні: експерти з'ясували причини катастрофи

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 8938 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 17786 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 15559 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 25733 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 33916 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31198 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 29368 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23314 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32497 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20452 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 12008 перегляди
Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр12 вересня, 17:45 • 3762 перегляди
Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із КеллогомVideo12 вересня, 18:17 • 3106 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування12 вересня, 20:24 • 3058 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto20:45 • 5594 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 12061 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 16071 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 25733 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 16030 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 33916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 33916 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 37307 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 84828 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 46283 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 51857 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
E-6 Mercury

Смертельна аварія фунікулера у Лісабоні: експерти з'ясували причини катастрофи

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Причиною сходження з рейок фунікулера Glória у Лісабоні 3 вересня, що призвело до загибелі 16 людей, могла бути заміна сталевого троса шість років тому без зміни системи кріплення. Експерти вважають, що матеріал ослаб у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію.

Смертельна аварія фунікулера у Лісабоні: експерти з'ясували причини катастрофи

Причиною сходження з рейок фунікулера Glória у Лісабоні 3 вересня, внаслідок чого загинули 16 людей, могло стати те, що шість років тому сталевий трос замінили на інший, але систему кріплення залишили незмінною. Про це повідомляє Expresso, інформує УНН.

Деталі

За даними експертів Інституту вищих технічних досліджень та інженерів, з часом матеріал міг ослабнути у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію, що й призвело до катастрофи.

Все, що могло піти не так з фунікулером Glória, пішло не так. Трос ослаб, гальма не спрацювали, а вагон не витримав удару та був повністю знищений на швидкості 60 км/год.

- йдеться у статті.

Зазначається, що Державна транспортна компанія, яка відповідала за технічне обслуговування, мала перевірити нову систему після заміни троса, однак цього не зробила. Крім того, нічна інспекція, яку компанія нібито провела за 18 годин до аварії, викликає серйозні сумніви, адже описані у звіті роботи потребували значно більше часу, ніж було вказано.

Попередній звіт Бюро з попередження та розслідування авіа- й залізничних аварій підтвердив, що трос ослаб саме у точці кріплення до верхньої частини кабіни. Йдеться не про обрив, а про пластичну деформацію. Остаточні висновки мають оприлюднити через 45 днів.

Нагадаємо

 3 вересня у столиці Португалії Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло 16 людей.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих був громадянин України 1971 року народження.

Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні04.09.25, 02:48 • 62450 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Португалія
Лісабон