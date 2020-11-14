Смертельное ДТП с такси в Киеве: суд начал избрание меры пресечения подозреваемому
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о взятии под стражу водителя такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта и смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, передает корреспондент УНН.
"Начинаем рассмотрение ходатайства", - сказала судья.
Ранее УНН сообщал, что водителю службы такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, сообщили о подозрении.
Напомним, в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались.