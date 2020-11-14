Смертельна ДТП з таксі у Києві: суд розпочав обрання запобіжного заходу підозрюваному
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про взяття під варту водія таксі, який в'їхав на автомобілі в зупинку громадського транспорту та смертельно травмував двох жінок та поранив ще двох осіб, передає кореспондент УНН.
"Розпочинаємо розгляд клопотання", - сказала суддя.
Раніше УНН повідомляв, що водію служби таксі, який в'їхав на автомобілі в зупинку громадського транспорту, смертельно травмував двох жінок та поранив ще двох осіб, повідомили про підозру.
Нагадаємо, у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.