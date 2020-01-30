Смертельное ДТП в Харькове: ВС назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Дронова и Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
Так, Верховный Суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении Дронова и Зайцевой по кассационным жалобам адвокатов на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года на 3 апреля 2020 года в 10:30.
Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.
Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора ее подзащитной.
Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.