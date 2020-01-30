Смертельна ДТП у Харкові: ВС призначив дату розгляду скарги на вирок Дронова і Зайцевої
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Верховний Суд 3 квітня розгляне касаційні скарги на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Про це УНН повідомляє з посилання на ухвалу суду.
Так, Верховний Суд постановив завершити підготовку та призначити касаційний розгляд кримінального провадження щодо Дронова та Зайцевої за касаційними скаргами адвокатів на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року на 3 квітня 2020 року о 10:30.
Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без руху через допущені помилки і дали час на її виправлення.
Також раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.
Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.