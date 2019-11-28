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Смертельна аварія у Харкові: ВС залишив без руху скаргу Дронова на вирок

Смертельна аварія у Харкові: ВС залишив без руху скаргу Дронова на вирок

Київ • УНН

 • 13060 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховний Суд залишив без руху касаційну скаргу адвоката на вирок засудженого за смертельну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Так, суд ухвалив залишити без руху касаційну скаргу захисника Генадія Токарева і встановив п'ятнадцятиденний строк із дня отримання ухвали на усунення зазначених у ній недоліків.

Суд зазначає, що були допущені такі помилки, як відсутність у касаційній скарзі обґрунтування й недотримання положень ст. 427 КПК,

Також вимоги до суду касаційної інстанції, викладені захисником у скарзі, сформульовано неповно. Так, друга частина вимоги щодо скасування вироку місцевого суду і ухвали апеляційного суду, яку викладено так: "призначити новий в суді першої інстанції", є незрозумілою.

Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській, подав касаційну скаргу на вирок.

Також адвокат Олени Зайцевої Юлія Плєтньова звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою щодо перегляду або скасування вироку своєї підзахисної.

Як повідомлялося раніше, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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