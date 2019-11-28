Смертельная авария в Киеве: ВС оставил без движения жалобу Дронова на приговора

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховный Суд оставил без движения кассационную жалобу адвоката на приговор осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Так, суд постановил оставить без движения кассационную жалобу защитника Геннадия Токарева и установил пятнадцатидневный срок со дня получения решения на устранение указанных в ней недостатков.

Суд отмечает, что были допущены такие ошибки, как отсутствие в кассационной жалобе обоснование и несоблюдение положений ст. 427 УПК,

Также требования в суд кассационной инстанции, изложенные защитником в жалобе, сформулированы неполно. Так, вторая часть требования об отмене приговора местного суда и постановления апелляционного суда, изложенной так: "назначить новый в суде первой инстанции", непонятна.

Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской, подал кассационную жалобу на приговор.

Также адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой о пересмотре или отмене приговора своей подзащитной.

Как сообщалось ранее, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

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