Смертельна аварія у Харкові: ВС розгляне скаргу Зайцевої на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку своєї підзахисної. Про це УНН повідомляє з посиланням ухвалу суду.
Так, суд постановив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою — адвоката Юлії Плєтньової на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.
Також, Верховний суд постановив витребувати з Київського районного суду Харкова матеріали кримінального провадження.
“Надіслати копію ухвали про відкриття касаційного провадження учасникам судового провадження разом з копією касаційної скарги, інформацією про їхні права і обов’язки та роз’яснити їх право подати заперечення на касаційну скаргу протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали”, — йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, адвокат Олени Зайцевої Юлія Плєтньова звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою щодо перегляду або скасування вироку своєї підзахисної.
Як повідомлялося, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.
Також адвокат водія Геннадія Дронова подав касаційну скаргу на вирок.
Але, Верховний Суд залишив без руху касаційну скаргу адвоката на вирок засудженого за смертельну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова.