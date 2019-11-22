Смертельна аварія у Харкові: Зайцева просить ВС скасувати вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адвокат Олени Зайцевої Юлія Плєтньова звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою щодо перегляду або скасування вироку своєї підзахисної. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу Верховного Суду.
До Верховного Суду надійшла касаційна скарга адвоката Юлії Плєтньової, у якій вона просить прийняти одне з двох рішень: скасувати постановлені судові рішення у частині засудження та стягнення відшкодування майнової та моральної шкоди, а кримінальне провадження щодо неї закрити.
Або пом'якшити їй покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки, звільнивши засуджену від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, визначеним на розсуд суду, а також у частині вирішення цивільних позовів застосувати дольовий порядок стягнення відшкодування замість солідарного, а саме стягнути із Зайцевої на користь позивачів визначені у вироку суми відшкодування в розмірі 30%, а відшкодування 70% цих сум покласти на Геннадія Дронова.
Плєтньова пояснює свої вимоги спираючись на порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженої через суворість.
Проте, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху, адже вона оформлена неналежним чином. Тому суд дав адвокату 15 днів на усунення недоліків.
Нагадаємо, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.
Також адвокат водія Геннадія Дронова подав касаційну скаргу на вирок.